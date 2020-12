Homem morreu após cair do telhado do Hospital de Campanha do Riocentro Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

Publicado 11/12/2020 15:11 | Atualizado 11/12/2020 15:33

Rio - Um homem, de 55 anos, morreu, na madrugada desta quinta-feira (10), após cair do telhado do Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oeste do Rio. O paciente, que não foi identificado, estava tentando sair da unidade de saúde.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde do Rio, às 3h30 da quinta-feira, a enfermagem da unidade observou que o paciente, que tinha dado entrada no dia anterior, não estava no leito. Pelas imagens das câmeras do circuito interno foi constatado que ele deixou o leito às 3h16, seguindo para área de serviço e tentando abrir portas de saída. Ele usou uma escada de manutenção para subir ao telhado do pavilhão.

Integrantes da Brigada de Incêndio do Riocentro também foram acionados para procurá-lo no telhado e chegaram a avistá-lo, mas paciente caiu de uma altura de cerca de 10 metros, aparentemente quando tentava descer da cobertura. A queda ocorreu às 4h10. O homem foi imediatamente socorrido pelos brigadistas e médicos da unidade, mas não resistiu e faleceu às 4h40.



A direção do Hospital de Campanha comunicou o ocorrido à delegacia da área, por meio de ofício, e lamentou a morte do paciente. Em nota, a direção também informou que está prestando toda a assistência à família.



A Secretaria Municipal de Saúde determinou a abertura de uma sindicância para apurar os fatos.

De acordo com informações da 42ª DP (Recreio), foi instaurado um inquérito para apurar a queda de um paciente do telhado do Hospital de Campanha do Riocentro. Testemunhas estão sendo ouvidas e a investigação está em andamento.