Rio - Aqueles cariocas que queriam aproveitar uma praia e curtir um sol, neste domingo (13), terão seus planos frustrados pela previsão do tempo. Isso porque o dia no Rio de Janeiro promete ser nublado e com expectativa de chuva moderada, podendo se tornar uma precipitação forte em alguns locais do estado. De acordo com o Climatempo, a tendência é que o sol apareça e fique encoberto entre nuvens. A capital fluminense apresentará, ao longo do dia, temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C.

De noite, a sensação térmica começa a melhorar e a expectativa é que haja chuva em ponto isolados, porém, com a possibilidade de vir acompanhada de raios e rajadas de vento moderado, de até 51,9km/h. Já na segunda-feira, o dia iniciará sem precipitações pela madrugada e a previsão é de uma manhã ensolarada. Mas, com a mudança de temperatura, que terá mínima de 21°C e máxima de 37°C, a parte da tarde e da noite tende a ser marcada por pancadas de chuva no município do Rio.

Na terça-feira, o tempo apresentará uma melhora considerável e há poucas chances de haver precipitação. Assim como neste domingo, o sol deve aparecer, entretanto, entre nuvens e a expectativa é de um dia quente, com os termômetros podendo chegar a 32°C. O mesmo clima continuará na quarta, e a partir de quinta, a previsão volta a ser de céu nublado e ocorrência de chuvas pelo estado até o próximo fim de semana.