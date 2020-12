Reação dos professores é contra um reajuste na mensalidade dos colégios sem mudança em seus salários Imagem/Internet

Por O Dia

Os professores da rede particular de escolas do Rio de Janeiro aprovaram, nesse sábado (12), maior autonomia de seu sindicato nas negociações com os donos dos colégios. A decisão aconteceu em assembleia do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região (Sinpro-Rio), como reação à proposta de aumento das mensalidades para os alunos sem nenhum reajuste salarial aos docentes.

A Campanha Salarial 2020 da Educação Básica foi o tema da assembléia. Sob o mote "Educação Básica: professores/as exigem reajuste salarial!", o grupo discutiu as reivindicações que haviam sido feitas aos donos das escolas e contestou a resposta de que o reajuste seria zero para os professores, além de propostas de parcelamento do pagamento de férias e 13° salário, e redução salarial.

O presidente do Sinpro-Rio, Oswaldo Teles, condenou a pauta apresentada pelos donos das escolas: “Não vamos assinar qualquer pauta que tire os direitos do professor e da professora”, afirmou.

Entre as propostas das professoras e professores na assembleia, estiveram “maior liberdade para negociar a pauta da categoria e a realização de uma campanha de denúncia do aumento das mensalidades das escolas, onerando pais, estudantes e responsáveis, ao mesmo tempo em que os patrões se recusam a reajustar o salário de professoras e professores”, como destacou Teles.