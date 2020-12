Daniel Malafaia REPRODUÇÃO FACEBOOK

Publicado 13/12/2020 14:37 | Atualizado 13/12/2020 15:04

Rio - O bispo Daniel Malafaia, um dos líderes da Assembleia de Deus, morreu no último sábado (12) por complicações da Covid-19. Daniel era primo de Silas Malafaia e estava internado em estado grave em um hospital particular do Rio.

Daniel liderava a Assembleia de Deus Campo Grande, na Zona Oeste. Nas redes sociais, a igreja lamentou a morte do bispo. "O nosso querido Bispo Daniel Fonseca Malafaia descansa em paz. Partiu para eternidade com o Senhor. O Senhor o chamou para Sua presença. Logo soará a trombeta final da vitória, então veremos o nosso querido bispo, pastor, amigo e irmão, juntamente com os nossos entes queridos, que a mão cruel da morte arrebatou".

Na manhã deste domingo, a Assembleia realizou um culto funeral em homenagem a Daniel. Fiéis se reuniram para acompanhar o transporte do caixão com o corpo do bispo, levado por um carro do Corpo de Bombeiros.

Ativo na igreja até dezembro

No dia 22 de novembro, Daniel Malafaia liderou o culto em Campo Grande e apresentou Danielzinho, seu quinto neto, recém-nascido. "Deus me deu a alegria de apresentar o Danielzinho, meu quinto neto, filho do Daniel e da Layse. O que não falta na nossa família é Daniel: esse é o quarto. Glória a Deus. Benção de Deus para nossa família. O pregador da noite foi o Pr Daniel, pai do Danielzinho, filho do Bp Daniel e tio do Daniel III. Espero que todos tenham entendido", escreveu nas redes sociais.

Daniel Malafaia acompanhou o crescimento da Assembleia de Deus impulsionado pelo primo, Silas Malafaia, de 62 anos, o principal líder. A Assembleia é atualmente uma das mais populares igrejas evangélicas do país, ao lado da Universal. Hoje, o ministério com programação extensa na televisão aberta com o programa 'Vitória em Cristo'.