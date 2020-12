Policiais civis da DEAT atuam para coibir cobranças abusivas de estacionamentos no Cosme Velho Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/12/2020 15:31 | Atualizado 13/12/2020 15:41

A Polícia Civil realiza, neste domingo (13), operação para coibir cobranças abusivas de estacionamento para turistas e visitantes do Corcovado. Agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT) atuam com base em levantamentos de inteligência na Praça São Judas Tadeu, no Cosme Velho.

fotogaleria

Publicidade

A ação é realizada de forma conjunta com o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), a Guarda Municipal e a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio). O foco é a estação do bondinho do Corcovado.

A operação conta com cerca de 30 agentes trabalhando em conjunto. Até o momento, 10 pessoas que atuavam como flanelinhas foram conduzidas para delegacia.