Eduardo Paes irá apresentar plano de combate à covid-19 antes do Réveillon

Planejamento será apresentado na segunda reunião do prefeito eleito com seu futuro secretariado e, segundo ele, a ideia é entrar no plano nacional de imunização. Integridade e finanças foram a pauta do primeiro encontro com o alto escalão

Publicado 13/12/2020 16:51 | Atualizado há 1 hora