David tinha 36 anos e estava na Polícia Militar desde 2008 Divulgação

Rio - Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos em flagrante por policiais militares por envolvimento com o tráfico de drogas. Na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), os dois menores confessaram participação na morte do policial militar David da Silva Santos, no dia 15 de novembro, em Duque de Caxias.

Segundo o delegado Uriel Alcântara, titular da DHBF, os menores confessaram participação no latrocínio e os dois homens presos também admitiram que a dupla matou o PM David da Silva. De acordo com as investigações, os adolescentes saíram da comunidade do Roseiral, em Belford Roxo, na madrugada do dia 15, com um simulacro de arma para efetuar assaltos na região. Eles encontraram David dormindo no carro, pegaram a arma do policial e efetuaram disparos contra ele. Os criminosos levaram dinheiro, cordões e a pistola do militar. Ao serem capturados, eles informaram que a arma está em posse de um dos chefes do tráfico de drogas do Roseiral.

Detidos gravaram vídeo exibindo armas

A polícia encontrou um vídeo no qual os suspeitos ostentam armas. De acordo com investigações da Delegacia de Homicídios, as duas pistolas que aparecem no vídeo foram apreendidas pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.