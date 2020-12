Por O Dia

14/12/2020

Polícia Civil está investigando a morte de Dois jovens no Babi em Belford Roxo, no vídeo aparece uma viatura abordando os dois, na manhã do dia seguinte os dois apareceram mortos pic.twitter.com/64Wix9kT7Z — Por Dentro Da Favela 1.0 (@PDFVLRJ) December 13, 2020

Rio – Os corpos dos amigos Edson Arguinez Junior, de 20 anos, e Jordan Luiz Natividade, de 18, serão enterrados às 12h30 desta segunda-feira (14) no Cemitério da Solidão, em Belford Roxo. Os dois foram encontrados mortos na tarde do último sábado, por familiares. Os suspeitos das mortes são dois policiais militares que estão presos preventivamente Edson e Jordan foram assassinados no fim de semana. Os dois aparecem em um vídeo divulgado nas redes sociais sendo brutalmente abordados por dois policiais militares. Os amigos estavam em uma motocicleta e sem capacete. Na abordagem, um policial atira na direção dos rapazes.Nas imagens, os rapazes caem no chão e são agredidos pelos policiais. Eles são algemados e colocados dentro da viatura. Um dos PMs sai do local com a moto usada pela dupla.De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o cabo Júlio Cesar Ferreira dos Santos e o soldado Jorge Luiz Custódio da Costa foram presos em flagrante após determinação do juiz Rafael de Almeida Rezende. Eles tiveram as armas apreendidas.Na audiência de custódia o juiz disse haver “fortes indícios” de que os suspeitos cometeram o crime e acrescentou ser “evidente que a prisão cautelar é necessária para a garantia da ordem pública”.Em um primeiro depoimento, os agentes negaram ter atirado na direção dos amigos. Os PMs alegaram que estavam abordando um veículo suspeito quando os garotos passaram de moto. Os policiais disseram, ainda, que a queda ocorreu por conta de um descontrole de quem pilotava a moto. Após serem algemados, os amigos seriam levados à delegacia, mas os PMs alegam que os dois foram liberados.