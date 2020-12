Barricada na Vila Aliança Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 08:56

Rio - Criminosos usaram ônibus e caminhões para bloquear acessos à Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira. Os bandidos ainda atearam fogo em uma barricada na comunidade. As imagens foram flagradas pelo helicóptero do Bom Dia Rio, da TV Globo.

Nas redes sociais, moradores relataram o clima de tensão na região. "Bandidagem tacando terror Vila Aliança", escreveu um. "Bala voando na Vila Aliança", comentou outro.

Procurada, as polícias Civil e Militar não informaram se há alguma operação na comunidade.