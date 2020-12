Profissionais de educação da rede municipal do Rio fazem ato simbólico em frente ao Palácio da Cidade Divulgação

Por Karen Rodrigues*

Rio - Profissionais de educação do município do Rio se reuniram, nesta segunda-feira, em frente ao Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, para realizar um ato simbólico contra a manutenção da abertura das escolas municipais e pelo pagamento do décimo terceiro salário.

Respeitando os protocolos de distanciamento social e com o objetivo de evitar aglomeração, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (Sepe RJ), escalou seis diretores para protestarem presencialmente segurando faixas. Uma das faixas tinha os dizeres "Escolas Fechadas, Vidas Preservadas".

"O protesto tem dois eixos. O primeiro eixo é o fechamento total das escolas, porque algumas escolas continuam abertas. Sobretudo porque diretores e funcionários estão sendo obrigados a ir às escolas, colocando as vidas deles em risco. O segundo eixo é o pagamento do décimo terceiro, que não está garantido e o governo ainda não apresenta soluções concretas sobre quando vai pagar, de que forma vai pagar e se vai garantir até o dia 20 pagamento para o funcionalismo", afirmou Gustavo Miranda, Coordenador do Sepe RJ.

Gustavo ainda explicou que o protesto foi realizado em frente ao Palácio da Cidade, com o objetivo de mostrar que "o culpado de todo esse processo ainda é o Prefeito Crivella".

Sepe RJ está na luta #GrevePelaVida, desde o dia 30 de julho, contra a volta às aulas presenciais, devido a pandemia da covid-19. O sindicato entende que não há condições sanitárias para o retorno das aulas presenciais. Problemas como falta de água, acesso restrito às despensa - que não dispõem de porta para a rua, obrigando o trânsito de funcionários de outras empresas dentro do refeitório -, falta de ventilação nas salas, número limitado de banheiros, além da quantidade de alunos por turma, são apontados como gargalos para o cumprimento dos protocolos sanitários em unidades da rede.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou, em nota, que as aulas presenciais foram suspensas desde o último dia 7, por recomendação do Ministério Público e do Comitê Científico da Prefeitura.

"Cabe ressaltar que as aulas presenciais haviam retornado, de forma voluntária, apenas para alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, PEJA 2 (Programa de Ensino de Jovens e Adultos) e Carioca 2 (projeto de correção de fluxos). As escolas estão abertas para atendimento administrativo. Apenas diretores e funcionários que não têm comorbidade estão indo às escolas neste momento para o trabalho de manutenção e conservação do espaço e, ainda assim, seguindo as regras de ouro. Desde que retornaram às unidades escolares, direção e setores administrativos atuam em sistema de rodízio de equipes. Caso algum destes funcionários teste positivo, a escola imediatamente fecha para higienização completa. Tanto o profissional infectado como a equipe que conviveu com ele ficam afastados durante o ciclo da doença e o outro grupo do rodízio segue cuidando da escola", disse a SME, em nota.

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro