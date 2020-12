PM faz operação com apoio de blindados no Morro do Chapadão Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 13:56 | Atualizado 14/12/2020 13:58

Rio - A Polícia Militar fez, na manhã desta segunda-feira (14), uma patrulhamento no Morro do Chapadão, na Zona Norte do Rio, com o apoio de blindados. De acordo com o bom dia Rio, moradores relataram intenso tiroteio.



Em uma das principais vias da região, que faz a ligação entre Anchieta e Costa Barros, há pelo menos dois pontos de bloqueios. Os criminosos usam pneus para tentar impedir a ação da polícia.

Questionada sobre a operação pelo jornal O DIA, a assessoria da Polícia Militar emitiu a seguinte nota:

"Equipes do 41ºBPM (Irajá) estão em patrulhamento na região do Chapadão, na Zona Norte da cidade do Rio, e sem ocorrências no local até o momento."