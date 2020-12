Rio de Janeiro é o estado em que policiais mais matam crianças e adolescentes Tania Rego/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 18:04 | Atualizado 14/12/2020 18:42

Rio - A Polícia do Rio de Janeiro é a que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. O dado faz parte do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a pedido da Folha de S. Paulo. De acordo com o estudo, foram registradas 700 mortes na faixa etária de 0 a 19 anos entre 2017 e o primeiro semestre de 2020.

E nem a pandemia foi capaz de amenizar os casos de violência policial a crianças e adolescentes no Rio. De janeiro a junho deste ano, 99 crianças e adolescentes foram mortos por policiais —27% na capital e 73% em outros municípios.



O estado do Rio responde por quase 40% das mortes de crianças e adolescentes decorrentes de intervenção policial no país e esse percentual mais que dobrou nos últimos dois anos.

Publicidade

Casos no Brasil



São Paulo ficou com a segunda colocação. Em 2019, 120 crianças e adolescentes foram mortos pela polícia — 53 na capital e 67 em outros municípios. Esse número, ao contrário do Rio, vem caindo, mas em 28% dos registros não há a idade da vítima.



Em seguida estão Pará e Paraná. O primeiro, com 102 mortes — o estado não registra idade em 26% dos casos. Já no Paraná, foram mortas 58 crianças e adolescentes por policiais em 2019. Atrás, Ceará, com 39 e Minas Gerais, 19.



Apesar das imprecisões nos dados disponibilizados pelos estados, o levantamento diz que pelo menos 69% das vítimas da letalidade policial entre crianças e adolescentes no país são negras (pretas ou pardas) e que os casos se concentram na faixa etária que vai dos 15 aos 19 anos.

Publicidade

Realidade brasileira

Ainda de acordo com o levantamento, entre 2017 e 2019, pelo menos 2.215 crianças e adolescentes foram mortos por policiais no Brasil. E o índice vem crescendo. Em 2017, as mortes na faixa etária entre 0 e 19 anos correspondiam a apenas 5% das execuções por policiais. No ano passado, subiu para 16%.

Publicidade

Apenas unidades da federação que disponibilizam informações sobre a idade das vítimas foram levadas em consideração: Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

* Com informações do portal IG

Publicidade