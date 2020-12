PM faz operação com apoio de blindados no Morro do Chapadão Reprodução TV Globo

Publicado 14/12/2020 18:15 | Atualizado 14/12/2020 18:29

Rio - Um suspeito foi morto no Morro do Chapadão, na Zona Norte do Rio, após troca de tiros com a Polícia Militar, nesta segunda-feira. O homem, que não foi identificado, foi socorrido para o Hospital Estadual Carlos Chagas, mas não resistiu. Segundo relatos de moradores, um intenso tiroteio foi registrado desde as primeiras horas da manhã.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 41º BPM (Irajá) estavam em patrulhamento quando foram atacados por homens armados na região e houve reação. Posteriormente, equipes vasculharam o local e um homem foi encontrado ferido. Na ação, uma pistola, um carregador e munições foram apreendidas.

⚠️#Confira mais esta ação da #PMERJ!



Nessa manhã, policiais militares do #41BPM foram atacados por criminosos armados oriundos da Comunidade do Chapadão, ao garantirem o serviço de gás canalizado à população da Rua Manhama, em Guadalupe. Um criminoso ficou ferido e não resistiu. pic.twitter.com/E2aynBGWbn — @pmerj (@PMERJ) December 14, 2020

Em uma das principais vias da região, que faz ligação entre Anchieta e Costa Barros, criminosos usaram pneus para tentar impedir a ação da polícia.



Questionada sobre a operação pelo jornal O DIA, a assessoria da Polícia Militar emitiu a seguinte nota: "Equipes do 41ºBPM (Irajá) estão em patrulhamento na região do Chapadão, na Zona Norte da cidade do Rio."