Rio de Janeiro

Prefeitura do Rio promove ação especial de ordenamento no entorno do Metrô da Pavuna

Força-tarefa integrada pela Seop fiscalizou 19 ambulantes, desfez duas ligações clandestinas de água e aplicou 15 multas de trânsito

Publicado 14/12/2020 19:58 | Atualizado há 1 hora