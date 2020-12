Por Aline Cavalcante

Publicado 14/12/2020 19:20

Rio - Os policiais militares Júlio Cesar Ferreira dos Santos e Jorge Luiz Custódio da Costa, que estão presos por suspeita de terem matado dois jovens em uma moto durante uma abordagem no bairro do Babi, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no último sábado, podem ser expulsos da corporação, de acordo com o porta-voz da PM, major Ivan Blaz. "Um cabo com cerca de 10 anos de serviço e um soldado iniciando sua carreira, por conta de uma ação impensada, estão presos preventivamente e podem ser expulsos, além de responderem pelo crime apontado na investigação da DH", afirmou Blaz.