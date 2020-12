Policiais da Delegacia do Aeroporto realizam prisão de suspeitos Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 07:02

Rio - Sete pessoas suspeitas de compor uma quadrilha especializada em crimes bancários dentro do Aeroporto Galeão, na Ilha do Governador, foram presas nesta segunda-feira (14) por agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj).



De acordo com a Polícia Civil, o grupo foi flagrado pelo circuito interno de segurança em diferentes dias dentro do aeroporto.



Um dos presos, segundo a polícia, é o aliciador do grupo e seria o responsável por conseguir as contas bancárias de onde realizariam os saques ilegais.



Os presos respondem por associação criminosa e uso de documentos falsos.



As investigações prosseguem na tentativa de identificar os demais envolvidos nos crimes.