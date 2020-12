Por O Dia

Publicado 15/12/2020 11:44 | Atualizado 15/12/2020 11:45

Rio - O caso da jornalista Eloisa Leandro, que morreu após fazer um procedimento estético , foi registrado e está sendo investigado pela 19ª DP (Tijuca), onde uma amiga da vítima e o irmão dela estiveram na delegacia e prestaram depoimento. Segundo a Polícia Civil, os agentes foram à clínica de estética, localizada na Tijuca, Zona Norte do Rio, e solicitaram a documentação completa do prontuário médico e a relação dos profissionais que atuaram no procedimento cirúrgico para que sejam ouvidos na sede policial. Também foram requisitadas todas as documentações, como alvará de funcionamento e licenças da vigilância sanitária. A equipe da 19ª DP analisará todos os documentos e exames apresentados para esclarecer os fatos e a causa da morte.