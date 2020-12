Cristo Redentor Fernando Maia/Riotur

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 17:25 | Atualizado 15/12/2020 19:14

O DIA já havia antecipado que o Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, informou o cancelamento do Réveillon de 2021 em função do atual cenário da pandemia da covid-19. Na sexta-feira (11),já havia antecipado que o município estaria reavaliando a festa na cidade . A programação aprovada antes da segunda escalada da doença previa a realização da festa em seis palcos instalados em locais privados e sem acesso ao público, apenas com transmissão pela televisão e internet.

"Esta é uma decisão necessária para a proteção de todos. A festa será a da esperança por bons resultados das vacinas para conter a pandemia. Será ainda um momento de reflexão sobre um ano difícil, de luta, com lamentáveis perdas de tantas pessoas. E será também hora de dar graças a Deus pelas vidas salvas", anunciou o prefeito Marcelo Crivella.



Segundo a Riotur, embora a festa tenha sido projetada em um novo formato, sem presença de público, sem queima de fogos e feito para ser acompanhado pela TV e pelas mídias digitais, neste momento, a Prefeitura opta pelo cancelamento do evento da virada do ano em respeito a todas as vítimas e em favor da segurança de todos.



"Quando anunciamos o novo modelo para o Réveillon Rio 2021, falamos em responsabilidade social. O nosso discurso permanece. O motivo do cancelamento nada mais é que uma decisão consciente e responsável", concluiu o presidente da Riotur Fabricio Villa Flor.

MPF tenta impedir que quiosques cerquem a faixa de areia

O Ministério Público Federal (MPF) ingressou com ação civil pública, com pedido de liminar, contra a União, o município do Rio, a Riotur e a concessionária Orla Rio para que não cerquem a faixa de areia e não cobrem ingresso no trecho de praia do Leme ao Pontal , com a devida fiscalização, em 30 e 31 de dezembro de 2020. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, a partir de pedido da concessionária, foi concedida autorização para que os quiosques administrados pela Orla Rio realizem eventos no Réveillon.

Procurada, a concessionária Orla Rio ainda não se manifestou sobre os cercados e o cancelamento do evento.