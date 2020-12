Por O Dia

Publicado 15/12/2020 19:13 | Atualizado 15/12/2020 20:56

Rio - Os municípios da Baixada Fluminense estão entre os que mais registraram casos de coronavírus. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Sáude do Rio (SES) nesta terça-feira, das dez cidades com mais casos da doença, três são da região. Os números de óbitos também impressionam. São cinco as cidades dentre as dez com mais mortos por covid no estado.



Duque de Caxias é a que aparece com o maior números de casos confirmados na Baixada, ocupando o 4º lugar no ranking estadual, com 12.499. Na última semana foram 366 novos casos. Em 6º lugar aparece Belford Roxo com 11.695, sendo 47 na última semana. O município de Nova Iguaçu está na 10º posição com 9.119 confirmações da doença, um aumento de 210 novos casos nos últimos sete dias.



Já em números de óbitos, a Baixada Fluminense tem cinco cidades entre as dez que tiveram mais mortes. Duque de Caxias tem 877 óbitos e é o terceiro maior índice no estado. Em seguida, em 4º lugar, vem Nova Iguaçu, com 805 mortes.

Na sexta colocação está o município de São João de Meriti com 560 registros de óbitos por coronavírus. A cidade registrou um casos que chamou a atenção nos últimos dias. Somente na Rua Dr. Benedito Ultra, em Vilar dos Teles, nas últimas duas semanas, quatro moradores morreram e um está internado com covid. O bairro é o que concentra mais casos da doença na cidade, que já tem 4.661 casos confirmados.Belford Roxo está no 8º lugar em número de pacientes mortos com covid-19. A cidade registrou 362 óbitos. E em 10º no ranking estadual está Magé com 283 mortes por coronavírus. O município tem 5.206 casos confirmados.Com aumento de casos da covid-19, a ocupação nos leitos exclusivos para a doença também aumentaram. Em algumas unidades a taxa de ocupação está perto dos 100% ou não há mais vagas para internações.Duque de Caxias atualmente tem 188 leitos, sendo 110 de CTI e 78 enfermarias. O município tem 159 pacientes internados, 9% a mais que há uma semana, e uma fila de espera por leito de 33 pessoas, 15% a menos que há uma semana.Em Belford Roxo, no Hospital Fluminense, em Areia Branca, os 93 leitos estão ocupados. No Hospital Municipal, o Joca, dos 28 leitos para covid 40% estão ocupados. Na UPA do Lote XV 40% dos leitos estão ocupados. Já na UPA do Bom Pastor 95% já estão com pacientes internados.A taxa de ocupação de leitos na rede de saúde em Magé é de 41% dos 20 leitos de CTI, e 66% dos 15 leitos de enfermaria destinados aos pacientes com covid.A prefeitura de São João de Meriti não informou quantos leitos a cidade tem, mas afirmou que tem atualmente 86,7% dos leitos para pacientes de covid-19 ocupados.A Prefeitura de Nova Iguaçu afirmou que ampliou a oferta de leitos exclusivos no Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não detalhou o número de leitos nem a taxa de ocupação. Informou ainda que está aguardando o Governo do Estado para a abertura do Hospital Modular construído no Aeroclube de Nova Iguaçu.Questionadas sobre medidas para conter a disseminação do coronavírus, as prefeituras da Baixada Fluminense relataram o têm adotado nos municípios.A Prefeitura de Belford Roxo disse que toda semana faz testes rápidos na população e que já distribuiu mais de cem mil máscaras. E informou que publicou um decreto no sábado com restrições como a suspensão das aulas presenciais, de evento em locais fechados, além do uso obrigatório de mascaras. Os bares, restaurantes e lanchonetes, por exemplo, tiveram sua capacidade de atendimento reduzida em 50% e não poderão funcionar depois das 22h. A desobediência ao que está disposto no decreto pode acarretar em multa de R$ 5 mil. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.Em Magé, a prefeitura suspendeu as aulas presenciais tanto na rede pública quanto privada de ensino até o dia 31 de dezembro. Os estabelecimentos como bares e restaurantes tem funcionamento com horário máximo de meia-noite, sem música ao vivo e com lotação máxima de 50% da capacidade. Shows estão proibidos.Duque de Caxias determinou a manutenção de 50% do número de veículos do transporte coletivo de passageiros de circulação municipal, os quais deverão circular com as janelas abertas, transitar somente com passageiros sentados e serem higienizados internamente diariamente.Já a Prefeitura de Nova Iguaçu disse apenas que a Secretaria de Ordem Pública está reforçando com o comércio a necessidade do uso de máscaras em seus estabelecimentos, oferta de álcool em gel e distanciamento social.