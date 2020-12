O diretor René Sampaio, nos bastidores da série 'Impuros', é um dos alvos de operação da Polícia Federal Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 18:45 | Atualizado 16/12/2020 19:33

Rio - O premiado diretor brasiliense René Sampaio, conhecido nacionalmente por comandar o filme 'Faroeste Caboclo' (2013), é um dos 11 investigados na Operação Transoceânica, que apura fraudes em licitações e corrupções mantidos na Prefeitura de Niterói desde o ano em que o longa foi lançado . Entre as suspeitas, estão como contratos de publicidade efetuados pela prefeitura. Foram feitas buscas e apreensões contra os suspeitos e quebrados sigilos telefônicos, bancários e fiscais dos envolvidos.

Aos 46 anos, Sampaio é figura tarimbada em matérias de cultura. Recentemente, ele se preparava para lançar o filme 'Eduardo e Mônica', com previsão de estreia para 2021. A produção acabou tendo o lançamento atrasado devido à pandemia. A investigação, contudo, pode levar a um novo adiamento. Vale lembrar que, em outubro, o longa protagonizado por Alice Braga e Gabriel Leone, venceu na categoria melhor filme internacional do Festival de Edmonton, do Canadá.

UM DIRETOR PREMIADO

Mas foi em 'Faroeste Caboclo' (2013), que René Sampaio fez sua estreia como diretor de longas. Antes, o cineasta era o nome por trás de curtas como 'Antes do Fim' (1997), 'Contatos' (2000) e 'Sinistro' (2000), este, uma produção que recebeu sete candangos no Festival de Brasília, dois kikitos no Festival de Gramado, e mais de 10 prêmios em diversos festivais nacionais.

Diretor também da série 'Impuros' (Fox Premium) René é formado em Jornalismo e Publicidade pela Universidade de Brasília (UnB), e soma em sua expertise a direção de comerciais. Sendo um deles, vencedor de diversos prêmios, como Leão de Prata em Cannes (2005). Há mais de 20 anos, Sampaio se dedica ao cinema alternativo.

E UM CINEASTA INVESTIGADO

Sampaio figura na lista de suspeitos porque duas de suas empresas de audiovisual (Fulano Filmes e Barry Company) – ele é sócio de ambas ao lado de Krysse Mello Gonçalves - teriam contrato com a Prefeitura de Niterói. E, segundo a denúncia do MPF, seriam usadas pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT) para autobenefício.

De acordo com o MPF, "há registros de atuação em campanhas políticas, como a do ex-governador Sérgio Cabral e do próprio Rodrigo Neves (prefeito de Niterói), neste caso através da empresa Barry Company Produções Audiovisuais LTDA, cujo o quadro é composto pelos mesmos sócios da Fulano Filmes, Krysse e René".

O DIA tenta contato com a defesa do cineasta. O espaço está aberto para manifestação.