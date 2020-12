Por Yuri Eiras

Publicado 17/12/2020 11:14 | Atualizado 17/12/2020 11:22

Rio - O ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do governo Witzel, Lucas Tristão, atualmente preso em Bangu, afirmou em depoimento ao Tribunal Especial Misto que é considerado inimigo do governador afastado, mas que, "por motivo de foro íntimo", preferia não revelar o motivo.

Tristão é a primeira testemunha ouvida nesta quinta-feira, no processo que julga o impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Ele depõe por videoconferência, já que está preso no Complexo de Gericinó desde agosto.Tristão negou ter visto qualquer irregularidade no caso da Unir, organização social que fechou contratos com a secretaria de Saúde durante dois anos, entre 2018 e 2019, mas considerada desqualificada pelo estado logo depois."Eu nunca fui intermediário de quem quer se seja, garoto de recado. Nunca participei de qualquer negócio espúrio do governador", disse Tristão.O ex-secretário, que foi aluno de Witzel, revelou desgaste com o governador afastado durante a gestão da secretaria de Desenvolvimento. Segundo ele, havia disputas internas entre as secretarias."Não foram casos relacionados ao governo que gerou inimizade. Mas com os secretários. A imprensa me chamava de "braço direto", "homem de confiança", parecia que as pessoas ao redor do governador ficavam questionando: 'tão mandando mais que você'", afirmou.Antes do início das oitivas, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares, e os desembargadores e deputados estaduais que formam o Tribunal Especial Misto definiram a dispensa ou permanência de algumas testemunhas listadas nesta quinta-feira. Uma delas, Luiz Roberto Martins Soares, foi dispensada por não ter acesso a computador. Ele está em prisão domiciliar e, segundo o advogado, está proibido de ter qualquer aparelho eletrônico - notebooks, celulares, ou tablets - em casa. A Justiça disponibilizou um aparelho em sua residência, em Valença, e ele é ouvido neste momento, mas se nega a responder.