Por LUANA BENEDITO

Publicado 17/12/2020 17:08

Rio - Uma operação da Polícia Civil do Ministério Público prendeu, nesta quinta-feira, cinco policiais militares e um outro suspeito após tentativa de homicídio contra um inspetor da 39 DP (Pavuna) . A motivação seria uma investigação contra o grupo que tentava coagir comerciantes para a venda de cigarro ilegal da Feirinha da Pavuna, na Zona Norte do Rio.O agente da Civil sofreu o atentado com pelo menos 20 disparos quando chegava em sua residência, em abril deste ano. No entanto, apenas um dos tiros o feriu. "Ele milagrosamente saiu do carro pela porta do carona. Foi alvejado com um tiro na perna, mas conseguiu se recuperar", contou o delegado Rodrigo Barros, titular da 39 DP, em coletiva nesta manhã.De acordo com o delegado, a tentativa de homicídio foi planejada por pelo menos dois meses e os três autores dos disparos eram policiais militares.Os seis envolvidos diretamente na tentativa de homicídio contra o inspetor foram denunciados pelo MPRJ e tiveram as prisões preventivas decretadas pela Justiça. São eles: