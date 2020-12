Por O Dia

Publicado 18/12/2020 00:00

Espaço mais amado pelos cariocas e sucesso entre as décadas de 70 e 90, o Tivoli Park está com mais uma atração e vai aproveitar essa época de Natal para ajudar o próximo. A maior montanha-russa itinerante da América Latina, a Looping Star, vai fazer a alegria dos moradores do Rio e de turistas. Além disso, quem comprar passaportes para o parque vai ajudar o Retiro dos Artistas, com a campanha Natal Solidário. Já quem doar sangue no Hemorio, ganha uma entrada.

"Após realizar nosso antigo sonho de trazer de volta o Tivoli para os cariocas, agora queremos ser gratos e, por isso, vamos apoiar duas grandes instituições, que são o Retiro dos Artistas e o Hemorio. Ambos foram fortemente impactados por conta da pandemia. Temos que ajudar as pessoas que sempre se dedicaram às artes e também temos que contribuir com os indivíduos que precisam de sangue em um momento tão turbulento para o Brasil e o mundo", comenta Frederico Reder, responsável por dar esse presente à cidade do Rio.

A Campanha Natal Solidário do Tivoli Park funcionará da seguinte maneira: quem comprar um passaporte promocional estará doando, automaticamente, R$ 5 ao Retiro dos Artistas, que fica em Jacarepaguá. Os interessados em abraçar essa nobre iniciativa poderão adquirir o passaporte Natal Solidário Individual, que custa R$ 55 (às quintas e sextas-feiras) e R$ 65 (aos sábados, domingos e feriados). Vale registrar que o parque está funcionando em um novo horário, de 16h às 22h30, de quinta a domingo. O passaporte já é a entrada e é válido para todos os brinquedos, exceto barracas de habilidades (como tiro ao alvo, bilhar, entre outros), e alimentos e bebidas que são pagos a parte. Por motivos climáticos ou de manutenção, a administração tem o direito de pausar o funcionamento das atrações. Ainda na vibe da corrente do bem, quem for ao Hemorio, entre segunda-feira e o dia 31, e doar sangue, ganhará um passaporte. A cortesia só poderá ser usada durante os dias úteis. Mais informações e os regulamentos completos podem ser conferidos por meio do site www.tivolipark.com.br.

"Esta nova parceria nos deixa muito feliz, pois Frederico tem nos ajudado em todos os sentidos, do financeiro ao administrativo. Essa contribuição, em tempos de pandemia, será revertida em compras de alimentos e produtos de higiene e limpeza. Nossa amizade é antiga e colaborações como essas são realizadas por ele desde o tempo das peças teatrais", afirma Cida Cabral, administradora geral do Retiro dos Artistas.

A responsável pelo local informa que qualquer pessoa pode ajudar a instituição e que mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 3382-3730. Durante à pandemia, as visitas virtuais podem ser realizadas pelo site www.retirodosartistas.org.br.

"É muito importante contar com o Tivoli durante nossa campanha de Natal. O apoio de um parque tão icônico para cidade representa o espírito que queremos transmitir neste momento. O de união, solidariedade e encanto", orgulha-se Luiz Amorim, diretor geral do Hemorio.

O Tivoli conta com 50 mil metros quadrados, instalado na Barra da Tijuca, no estacionamento do Via Parque (Av. Ayrton Senna 3.000), e abriga brinquedos que marcaram gerações — totalmente restaurados e adaptados para os modernos padrões de segurança —, seguido todos os protocolos de segurança contra a Covid 19. Os responsáveis estão sempre em busca de novidades para divertir o público.