Os moradores do Preventório criaram um canal com a concessionária que fornece água para a região Preventório Sem Água / Divulgação

Por RAI AQUINO

Cedae. Rio - O estado está passando pela sua segunda crise hídrica em menos de um ano. Depois da geosmina, no início de 2020 , é a vez da falta de abastecimento de água por causa de problemas na Elevatória do Lameirão , da

A crise atual tem chamado a atenção porque está afetando áreas que não estão acostumadas a ficarem desabastecidas. Mas uma grande parcela da população fluminense já convive com a falta de água há bastante tempo: as favelas.

"É recorrente esses casos de falta d'água aqui dentro", aponta Anísio Borba, de 37 anos, morador do Complexo da Maré. "De uma forma geral, sempre está faltando água em algum lugar; ou só falta à noite, ou de fato não tem há algum tempo, ou vai e volta e o morador tem que ficar esperando determinado horário para ter algo".

Borba é morador da Vila do Pinheiro e é responsável por um levantamento que a ONG Maré 0800 acabou de finalizar sobre o desabastecimento no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio. Em duas semanas, eles conseguiram que mais de 400 pessoas respondessem a um questionário virtual sobre o desabastecimento na região. Os dados ainda estão sendo compilados.

"A ideia foi colocar no papel que a falta de água não é um problema de determinados locais, mas sim de diversos. A gente vai entregar esse levantamento para a Cedae para mostrar a realidade da comunidade, porque sempre ouvimos que a Cedae e o governo do estado estão fazendo uma análise, mas essa análise a gente nunca vê", avisa.

ZONA OESTE

Na Zona Oeste do Rio, a Cidade de Deus é mais uma favela que não foge do problema histórico da falta de água. Os moradores da região precisam improvisar para não ficar com os baldes secos.

"As áreas mais carentes têm mais problemas. E é muito difícil a pessoa ter uma água potável ali. Ainda existe esse problema de que a água não é tão confiável", destaca André Melo, 45, presidente da ONG Nóiz Projeto Social.

O mobilizador critica a atual crise, lembrando que estamos todos em uma pandemia. Ele afirma que a situação na Cidade de Deus está mais crítica do que o normal.

"Uns amanhecem com água, outros sem. No dia seguinte, os que estavam com ficam sem. Isso é muito ruim, ainda mais com os casos da covid-19 crescendo. As pessoas estão em atividade com muito medo, por que como você vai manter um ambiente insalubre se você não tem água?", questiona.

CENTRO

No Centro do Rio, o Morro dos Prazeres aparece como uma possível exceção do problema histórico da falta d'água nas favelas do estado. A região conta com uma elevatória própria instalada há alguns anos. Mas com a manutenção do Lameirão, a comunidade passa pelo mesmo desabastecimento que as demais regiões do estado.

"Desde que se fala em privatização, a relação de abastecimento de água no Rio só piora. Em um estado com muitas nascentes de rios, onde você tem fonte de água potável, as pessoas têm água suja chegando em suas torneiras ou não chegando", critica Zoraide Gomes, 48, idealizadora do projeto Vai na Web, que oferece aulas gratuitas de programação para jovens dos Prazeres e do Complexo do Alemão.

Cris dos Prazeres, como é conhecida, também lembra que o momento de pandemia para um desabastecimento como esse não poderia ser pior.

"Como as pessoas vão fazer a limpeza da sua casa, de tudo que entra nela? O cara que trabalha, que pega o BRT da vida lotado, como ele chega em casa e não tem água para tomar banho, para lavar aquela roupa que está ali compartilhando em um espaço de aglomeração mesmo sem querer?", alerta.

BAIXADA

Na comunidade Parque Ipanema, em Mesquita, o problema da falta d'água poderia já ter sido solucionado se uma obra que instalaria caixas d'água em Queimados estivesse concluída.

"As coisas estão bem descambadas e quem sofre é a população. É um serviço pago que realmente já não chega com qualidade há muitos anos e agora não chega", reclama Paulo Silva, 32, que coordena um projeto social envolvendo esporte na favela da Baixada Fluminense.

O ativista do Parque Ipanema lamenta que mudanças na companhia podem ter influenciado numa piora do serviço oferecido à população.

"Eu conheço pessoas que trabalham lá e falam que teve mudanças internas que não agradaram algumas pessoas", diz.

NITERÓI

Os moradores do Morro do Preventório, em Niterói, comemoram do problema da falta d'água ser algo bem pontual para eles. O município da Região Metropolitana é abastecido pela companhia Águas de Niterói e vive outra realidade.

"Nesse momento, está tudo normalizado, mas o verão está vindo aí, quando a gente fica praticamente sem água", conta Elizabeth Barbosa, 48, que é uma das idealizadores do movimento Preventório Sem Água. "Aqui não sobe carro-pipa por ser uma comunidade alta. Já tentaram uma vez e houve um acidente, há uns 10 anos atrás, quando um carro perdeu o frio".

O Preventório Sem Água foi criado há cerca de três anos para manter um canal de comunicação aberto entre os moradores da favela e a Águas de Niterói.

"Sempre que falta água em alguma travessa, as pessoas me acionam e vamos em cima do manobreiro e mando e-mail para a Águas de Niterói relatando a situação. A gente passou, ao invés de brigar, se unir. Também passei a cobrar dos moradores sobre o desperdício. Muitos não têm conhecimento e deixam a água vazar ladeira abaixo", detalha.