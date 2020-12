Por O Dia

Publicado 18/12/2020 00:00

Inovação, segurança e criatividade. Esses são os componentes da novidade lançada pela dentista Amanda Fulgêncio, especialista em implante e Harmonização Orofacial. Visando maior conforto e comodidade para seus pacientes, ela, inspirada nos táxis de Nova York (EUA), disponibiliza um carro totalmente personalizado com o interior rosa — sua cor favorita —, para buscá-los em casa e levá-los ao atendimento em seu consultório, localizado no Barra Space.

"Em tempos de pandemia, tivemos que readaptar nossa rotina visando segurança e comodidade e, tiramos do papel, esse projeto que estava sendo pensado por minha equipe já há um tempo", conta.

Para a especialista, o carinho e a segurança são essenciais. "Eu acredito que uma consulta se inicia antes mesmo do paciente chegar ao consultório. A experiência do primeiro contato, o cuidado do 'Dra Amanda Car', buscando o paciente em casa, os procedimentos de biossegurança no consultório e o carinho e atenção aos casos que chegam até a mim são os diferenciais que apostamos e que fazem valer a experiência do paciente", finaliza.