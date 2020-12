Por O Dia

Publicado 18/12/2020 00:00

Um dos maiores clássicos do cinema brasileiro, o filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, ambientado na comunidade da Zona Oeste, vai ser o tema do programa Choque de Cultura, que vai ao ar hoje, às 21h45, no Canal Brasil.

De acordo com o quarteto que faz as análises — formado pelos nomes mais conhecidos do transporte alternativo do país —, a trama traz referências de outras produções cinematográficas. Segundo Renan (Daniel Furlan), o roteiro é o mesmo de filmes adolescentes estilo high school, mas se passa na Cidade de Deus: "Esse filme é sobre aquele fotógrafo querendo transar o tempo todo, mas tendo muita dificuldade". Já Maurílio (Raul Chequer), compara o longa-metragem brasileiro com a trilogia 'Senhor dos Anéis': "Ambos os filmes são de época, Frodo e Sam são Dadinho e Bené e o anel que domina todo mundo é a cocaína."

A violência do filme, no entanto, causa polêmica entre os amigos. Julinho da Van (Leandro Ramos) fica indignado com a cena do motel e conta que o trecho dá arrepios: "Assaltar um motel? É um dos piores crimes que têm, motel é solo sagrado!". Rogerinho do Ingá (Caíque Mainer) também discorda do roteiro de 'Cidade de Deus': "Você tá no quarto, tranquilo, comendo sua feijoada e vendo seu filminho, e de repente vem um cara te roubar? Eu não aceito!"

Outro ponto de destaque dos comentaristas é a fotografia da obra. Maurílio (Raul Chequer) explica que o filme tem tons predominantemente sépia porque na época que a história se passa, o Brasil ainda não tinha todas as cores. Dessa vez, Rogerinho consegue convencer Renan de dar o recado final, mesmo com sua resistência à temporada sobre cinema brasileiro.

A classificação é de 12 anos. Quem não puder assistir hoje pode aproveitar os horários alternativos: amanhã, às 7h, às 14h e às 20h50; domingo, às 1h15 e às 10h05; segunda-feira, à 0h e às às 19h20; quarta, às 23h35; e sexta, às 13h40.