Por O Dia

Publicado 17/12/2020 20:26

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, na tarde desta quinta-feira, na Estrada Santa Eugênia, em Paciência, na Zona Oeste do Rio, o corpo de um jovem, que não teve o nome divulgado, que estava desaparecido desde às 15h após entrar um lago artificial que fica na região. De acordo com as primeiras informações, no local não havia nenhuma proteção ou aviso impedindo a entrada no lago.

A vítima foi encontrada por volta das 17h30. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro do jovem.