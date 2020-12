Investigação foi feita pela delegacia de Seropédica Divulgação / Polícia Civil

Rio - Policiais civis da 48ª DP (Seropédica) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, uma estelionatária que não teve o nome divulgado, suspeita de integrar uma quadrilha especializada em golpes contra idosos. A mulher foi detida dentro de uma agência bancária, localizada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Segundo o titular da 48ª DP, delegado Vinicius Miranda, o setor de inteligência da unidade identificou que a suspeita pediu empréstimo bancário no valor de R$ 20 mil em nome de uma vítima e estava tentando transferir o dinheiro para uma conta administrada pela facção criminosa. Após receber as denúncias, agentes foram até o local que conseguiram localizar e prender a estelionatária.

Ainda de acordo com o delegado, as investigações continuam para identificar outros membros da quadrilha e possíveis empresas utilizadas para viabilizar as fraudes.