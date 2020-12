Justiça do Rio manda soltar Maicon Vicente Fernandes da Silva, 23 anos, mecânico que teria sido preso por engano Acervo Pessoal

Por Gabriel Sobreira

Publicado 17/12/2020 21:55

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro mandou soltar, na noite desta quinta-feira, o mecânico Maicon Vicente Fernandes da Silva, de 21 anos, que teria sido preso por engano nesta terça-feira, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Ele teria sido confundido pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar com um traficante do Morro da Matriz, localizado no mesmo bairro. A decisão é do juiz Marcelo Oliveira da Silva.

"Passa-se a decidir. Extrai-se dos autos que, em tese, o acusado seria integrante da quadrilha que atua no tráfico de drogas na comunidade do Complexo de São João, na função de soldado e vapor, tendo sido denunciado como incurso nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. De fato, trata-se de réu primário com bons antecedentes e constata-se que o acusado foi preso numa oficina mecânica durante o seu horário de trabalho. Além disso, a foto do acusado acostada às fls. 609, torna pertinente a dúvida suscitada pela defesa quanto à autoria delitiva, comparada às fotos de fls. 138 e as encontradas na rede social Twitter indicada pela acusação. Assim sendo, defiro o pedido de revogação de prisão preventiva do acusado. Expeça-se alvará de soltura imediatamente”, diz um trecho da decisão.

A medida foi comemorada pela defesa de Maicon. "Essa decisão saiu hoje, às 18h50. O cartório vai digitar o alvará de soltura, entregar para o oficial da justiça, que vai cumprir no presidio que ele se encontra. Geralmente, isso não demora muito. Acredito que amanhã ou no sábado ele esteja em liberdade", avalia o advogado Rafael Ferreira.

Para a sogra de Maicon, a cozinheira Priscila Adriano, 40 anos, a sensação é de felicidade com a notícia da liberdade do genro. Ela conta que a filhinha do mecânico sente muita a falta do pai, tanto que, desde terça-feira, a garota apresenta dificuldades tanto para comer, beber, brincar ou até dormir. "Tivemos que falar que ele foi estudar e que vai demorar", afirma ela.

ENTENDA O CASO

Maicon Vicente Fernandes da Silva, de 21 anos, foi preso na tarde desta terça-feira, na oficina mecânica do pai, onde trabalha há sete anos, no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) cumpriram um mandado de prisão expedido em outubro deste ano. "A Polícia Civil esclarece que o homem foi preso em cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça por tráfico e associação ao tráfico de drogas. Qualquer informação a respeito da expedição do mandado deve ser obtida com a Justiça", diz a Polícia Civil em nota.

Os familiares alegam que, por um erro da Polícia Militar, usaram o nome do rapaz na hora de qualificar o traficante do Morro da Matriz, que pertence à comunidade do São João, no Engenho Novo.

Em nota, a PM informa que policiais militares da Superintendência de Inteligência e Análise - SIA, da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, juntamente com a DRFA, através de Dados de Inteligência, realizaram a prisão de Maicon Fernandes da Silva, "vulgo 'Bafudo', acusado de ser integrante do tráfico de drogas do Morro do São João, no Engenho Novo".

Ainda, segundo a PM, Maicon "estava sendo monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise, pela pela referida Delegacia, que por meio de cruzamento de dados foi descoberto sua localização na estação do Engenho Novo, onde ocorreu a prisão. Contra Maicon havia um mandado de prisão por tráfico de drogas e o acusado era foragido da Operação Black Belt, realizada pela CPP no mês de Outubro deste ano".

"Esse reconhecimento por fotos de redes sociais é muito perigoso. Sempre via na TV e não esperava que isso aconteceria um dia na minha família. A impunidade é pior coisa do mundo. Pessoas inocentes pagando por algo que não cometeram. Quem vem de família pobre, quem é favelado, não sabe para onde correr. Não desejo isso para ninguém, nem para quem more na comunidade e nem quem mora no asfalto", torce a sogra de Maicon.