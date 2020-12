Por O Dia

18/12/2020

Rio – A Polícia Civil realiza nesta sexta-feira (18) uma operação contra traficantes das comunidades do Lixão e Vila Ideal, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles também são responsáveis por uma série de roubos de cargas, veículos de passeio e de ônibus. Até a última atualização, 16 pessoas haviam sido presas e um suspeito foi morto.

Segundo a polícia, o grupo pratica os roubos nas imediações das favelas e se beneficiam do acesso fácil para a Rodovia Washington Luiz e a Linha Vermelha. As investigações apontam que traficantes invadiram instituições de ensino e até creches dentro das comunidades para o comércio das drogas. Em tom de ameaças, eles invadiam os locais e se instalavam. Por conta da pandemia, as creches e escolas estão fechadas para alunos.De acordo com a polícia, o grupo possui práticas semelhantes às usadas pela milícia, demolindo imóveis e expulsando moradores de suas casas. Conformemostrou no decorrer da semana, na série Narcomilícia , traficantes estão adotando as mesmas táticas.