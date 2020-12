Operação da PF contra pornografia infantil Divulgação / PF

Publicado 18/12/2020 08:07 | Atualizado 18/12/2020 08:20

Rio - Agentes da Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta sexta-feira (18), a Operação Luxúria que tem como objetivo o combate ao abuso sexual infantil e à posse e compartilhamento, pela internet, de fotografias e vídeos de violência sexual infantojuvenil.



A ação, que conta com a participação do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI/PF) e do 39º BPM (Belford Roxo), estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão - dois em Belford Roxo e dois em Duque de Caxias -, na Baixada Fluminense.

Um dos alvos, além de compartilhar, foi preso em flagrante por armazenar material com cenas de abuso sexual infantil, crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê pena de reclusão de até quatro anos.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início no 1º semestre deste ano e com a utilização de ferramentas de inteligência foram identificados dois homens que compartilhavam arquivos com cenas de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.



Os materiais apreendidos, em especial os equipamentos eletrônicos, como notebooks, HD´s e celulares, serão submetidos a exame pericial para o aprofundamento das investigações, de forma a se identificar vítimas, outros criminosos e demais crimes praticados.



Segundo a PF, o nome da operação foi escolhido em razão de, segundo a doutrina cristã, a Luxúria ser um dos sete pecados capitais e retratar o desejo sexual intenso, lascívia, um comportamento desregrado em relação aos prazeres do sexo.