Cirurgias eletivas foram suspensas na rede municipal Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 10:06

Rio - A Prefeitura do Rio suspendeu por tempo indeterminado as cirurgias eletivas – aquelas que não são urgentes por não trazerem risco de morte ao paciente – em todos os hospitais da rede municipal de saúde. A medida tomada desde o último dia 10 e foi publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ação tem como objetivo redirecionar profissionais de saúde, leitos, insumos e outros materiais para o combate à pandemia de covid-19.



As cirurgias oncológicas e cardiovasculares, no entanto, continuarão a ser realizadas, por serem procedimentos que não podem ser adiados – já que podem levar à morte, de acordo com a SMS. Os hospitais também continuarão fazendo cirurgias de urgência e emergência, que são aquelas para tratar vítimas de grandes traumas, como acidentes graves de trânsito, ferimentos causados por arma de fogo e incêndios.



Publicidade

"A Prefeitura está atenta ao atual momento da pandemia e é preciso centrar todos os recursos e esforços para combater o avanço do coronavírus e fortalecer a rede hospitalar para tratar a população", afirmou Beatriz Busch, secretária municipal de Saúde.

Estado do Rio está prestes a bater marca dos 400 mil casos de covid-19

Publicidade