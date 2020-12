Rua Barão de São Félix, onde aconteceu o tiroteio Reprodução Google Street View

Publicado 18/12/2020 11:09

Rio - Um tiroteio seguido de explosões de granadas provocaram pânico em pedestres que andavam pela Central do Brasil, no Centro do Rio, na manhã desta sexta-feira. Dois policiais da Operação Centro Presente foram atacados quando tentaram abordar dois homens suspeitos em uma moto na Rua Barão de São Félix. De acordo com o órgão, os agentes acabaram feridos por estilhaços de granada e foram encaminhados para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM).

O confronto aconteceu por volta das 8h30. Segundo o Centro Presente, os criminosos saíram de um beco e fizeram disparos de arma de fogo e arremessaram granadas em cima dos policiais. Os agentes se abrigaram, mas acabaram sendo feridos. Eles passam bem. Os bandidos fugiram em direção ao Morro da Providência.