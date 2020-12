Policiais rodoviários federais durante a operação Divulgação

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope), realizou uma operação, nesta sexta-feira (18), no interior da comunidade Marcílio Dias, no bairro da Penha, na Zona Norte do Rio. Os policiais procuraram por integrantes de quadrilhas de roubo de carga, além de armas, drogas, munições e outros itens ilícitos. O local é também conhecido como Kelson`s.

A ação começou após diversas informações indicando que vários elementos armados estariam se reunindo na comunidade, a fim de iniciar roubos de cargas nas rodovias federais e nas principais vias do município. Ao todo, cerca de 50 homens participaram da ação, que contou com policiais rodoviários federais do setor de comando de operações especiais do Rio de Janeiro e da unidade de resposta tática de Brasília, além dos agentes do BOPE.

Durante o processo, as equipes conseguiram localizar uma das lideranças do tráfico local e um dos principais assaltante de cargas da organização criminosa. O nacional, que ostentava armas de grosso calibre em redes sociais, encontrava-se evadido do sistema penitenciário. Além da prisão, os policiais também recuperaram um carro e duas motos, todos com registro de roubo ou furto, bem como apreenderam droga, material para endolação de entorpecentes, anotações do tráfico de drogas e duas granadas.



Esta é a primeira vez que a PRF presta apoio a uma operação do BOPE no Rio. Ações como esta e de integração entre a PRF e outras forças policiais já resultaram em diversas prisões neste ano, além de grandes apreensões de drogas, munições e armas.