Sem máscara, Bolsonaro esteve na formação de 485 PMs no Rio nesta sexta-feira (18). No evento houve grande aglomeração. O presidente ficou no meio da multidão, com a maior parte dos presentes também sem máscara sem respeitar o distanciamento social, indicado para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A cerimônia aconteceu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Sulacap, Zona Oeste.Em seu discurso, o Chefe do Executivo ressaltou a missão dos novos policiais, que dão a própria vida para defender os demais cidadãos, e criticou a imprensa brasileira."Por muitas vezes vocês estarão sós. Terão apenas Deus ao seu lado e assim sendo, se preparem cada vez mais. Não se esqueçam disso, essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poderem agir", disse Bolsonaro.A turma de formandos é originária do concurso de 2014 e integra o total de 1.885 policiais militares formados nos últimos dois anos. Segundo a corporação, aproximadamente mais 1.500 alunos seguem em formação no CFAP.Após a cerimônia, o presidente desceu do palanque e, na companhia da segurança. Em vídeo é possível ver Bolsonaro indo para o meio dos formandos e familiares, gerando um grande tumulto de pessoas que queriam tirar foto com ele.Jair Bolsonaro já contraiu o coronavírus em julho e não teve sintomas graves. No entanto, já se sabe que há casos de reinfecção. Com o país vivendo um período de alta nos casos da covid-19 e com 402.480 casos confirmados e 24.351 óbitos no estado do Rio, o distanciamento e uso de máscara sõa recomendados.