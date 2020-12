Detran reabre postos de vistoria no Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/12/2020 13:44 | Atualizado 20/12/2020 14:03

Rio - O Detran vai reabrir, nesta segunda-feira, mais dez postos que estavam fechados devido à suspensão do contrato com a empresa terceirizada responsável pelos serviços de vistoria. Serão reabertos os postos de Paraíba do Sul, Valença, Cordeiro, Paracambi, Itaperuna, Macuco, Araruama, Machado de Assis, Macaé e Campos 2. Uma semana após regularizar a contratação da prestadora de serviços, o Detran informou que já reabriu 43 postos. Foram cerca de 741 profissionais contratados.



As unidades funcionarão das 8h às 17h, tanto para quem está retornando para realizar o serviço como para quem tem agendamento novo. Isso será possível porque estes últimos postos a serem reabertos são os de menor movimento do Detran.



Os postos de Barra Mansa, Volta Redonda e Vassouras estarão fechados nesta segunda devido à contaminação de funcionários pela Covid. As unidades também passarão por higienização. Barra Mansa reabre ainda nesta semana e Volta Redonda no início da próxima. Em Búzios, o Detran aguarda a orientação das autoridades locais para a reabertura.



O Detran também está ampliando o horário de funcionamento do Teleatendimento. A partir desta segunda-feira (21), os agendamentos podem ser realizados das 6h à meia-noite.



“Estamos fazendo uma série de mudanças para melhorar o Detran e transformá-lo num efetivo prestador de serviço. Trazê-lo para a realidade da população, com mutirões em fins de semana, quando necessário, extensões nos horários de funcionamento e agora o novo horário do teleatendimento são providências que facilitam o acesso da população aos serviços. Além disso, regularizar a forma de contratação das terceirizadas era uma obrigação que o órgão tinha com a população. Somos prestadores de serviço e temos que estar à disposição da população com mecanismos transparentes”, afirmou o presidente do Detran, Adolfo Konder.



O antigo horário de funcionamento do teleatendimento era das 8h às 20h. Com o novo expediente, há maior oferta fora do horário comercial. A novidade vai desafogar a demanda que havia entre 8h e 9h, que era o horário que a população preferia ligar por ser antes de a maioria entrar nos seus trabalhos. Agora, com o funcionamento das 6h às 20h, a procura será distribuída”, informou o presidente do Detran, Adolfo Konder.



Na segunda-feira (14), o Detran já havia reaberto 20 postos de vistoria, e na quarta (16), abriu outros 13. Segundo a autarquia, a retomada dos trabalhos nesta velocidade foi possível porque, por determinação do departamento, a nova empresa licitada recrutou pessoal com experiência. Importante lembrar que é possível retornar ao posto sem reagendamento nos 5 dias úteis seguintes à reabertura da unidade. O prazo é para evitar a corrida aos postos nos dias mais próximos à reabertura e, consequentemente, tentar que as unidades fiquem lotadas, expondo as pessoas a risco de contágio pelo coronavírus.



Os serviços que estão sendo realizados são: Transferência de propriedade; Troca de combustível; 2ª via de Certificado de Registro de Veículo (CRV); Troca de jurisdição e Alterações de características; Baixa e inclusão de alienação. O horário de atendimento retornou ao normal, das 8h às 17h.



O Detran reforça que até o fim deste mês o emplacamento será retornado. É também importante frisar que este serviço não tem urgência, já que o prazo de regularização para veículos novos foi postergado pelo departamento até 31 de janeiro de 2021 e para veículos usados, que queiram fazer troca de placa, vai de 28 de fevereiro até 31 de outubro do próximo ano.



O Detran reforça que os usuários sigam as orientações das autoridades sanitárias e guardem a distância de 1,5 m quando estiverem nas unidades. O departamento também pede para que as pessoas não levem acompanhantes aos postos e usem sempre a máscara facial.