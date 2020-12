Rio de Janeiro 20/12/2020 - Natal na rua, o ex morador de rua Leo provome o Natal para moradores de rua. Foto: Luciano Belford/Agencia O DIa Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Larissa Amaral

Publicado 20/12/2020 16:27 | Atualizado 20/12/2020 17:54

fotogaleria Rio - O Natal é o período do ano em que a solidariedade floresce nas pessoas. Para Leo Motta, 39 anos, a festividade tem um sentido mais do que especial. Através do projeto social A Rua é Casa de Muitos, mas Não Deveria ser de Ninguém, o escritor consegue retribuir toda ajuda que recebeu para sair da situação de rua. Na noite de Natal de 2016, Motta se viu passando fome, sem nem ao menos ter onde morar.

"Passei a noite de Natal na rua, com fome. Então, no Natal do ano passado, eu criei o projeto, que tem um café da manhã, almoço e um desfile das pessoas em situação de rua. Elas sempre aguardam ansiosas pelo desfile porque é o momento em que vão se arrumar, vão experimentar uma roupa nova e o, melhor de tudo, vão se olhar no espelho com dignidade", pontuou.

Publicidade

Neste domingo, 20, aconteceu a segunda edição de Natal do desfile de moda, no Largo da Carioca, Centro do Rio. 300 pessoas foram atendidas pela equipe de voluntários de diversas ONGs, que ofereceram terapia, massagens, pares de chinelo, mochilas, além do café da manhã e do almoço. Já os modelos que desfilaram no evento receberam kits especiais de Natal.

"A gente tem que levantar a autoestima das pessoas em situação de rua. Sabe o que me perguntam quando o evento acaba? Quando vai ser o próximo. E me sinto muito grato de poder realizar isso porque eu também tive fome e me deram de comer, então eu posso voltar do outro lado da fila. Há quatro anos, era eu quem estava ali", lembrou Leo.

Publicidade

O estudante de psicologia Júlio Muniz, 33 anos, contou que decidiu se voluntariar no projeto por acreditar que iniciativas como essas trazem dignidade a pessoas em situação de rua, que são invisibilizadas pela sociedade. "Elas precisam de amor, carinho, dignidade. Nossa ajuda faz com que o dia a dia delas fique melhor", observou.

Muniz também destacou que o projeto social ajudou a mudar a forma com que a sociedade encara as pessoas que estão em situação de rua. "As pessoas param e olham o nosso trabalho. O primeiro evento que a gente fez, há um ano, proporcionou que a sociedade tivesse um novo olhar das pessoas em situação de rua. Essa é nossa expectativa, a de lançar esse olhar de respeito e de dignidade", lembrou.

Publicidade

Para ajudar o projeto de Leo Motta, o A Rua é Casa de Muitos, mas Não Deveria ser de Ninguém, basta entrar em contato com o escritor pelo Instagram @leomottaescritor. Além do de Natal, Leo também organiza eventos literários para pessoas em situação de rua. "Tento mostrar à sociedade que o morador de rua tem fome, mas fome de quê? Então fotografo uma pessoa que mora na rua com um livro na mão e a gente quebra esse muro. Sou escritor e essa é a ferramenta para mostrar que eles podem. Por causa da literatura, tenho uma casa própria, construí minha família. É a cultura de resgate", desabafou.