Por Bruna Fantti

Publicado 21/12/2020 03:00 | Atualizado 21/12/2020 08:05

Rio - Mesmo com o réveillon cancelado, a Polícia Militar irá reforçar o policiamento na orla da cidade onde ocorreriam as festas, com agentes extras. Os detalhes do quantitativo dos policiais foi decidido na última semana e deverá ser divulgado em breve, conforme apurou O DIA. Também, a partir dessa semana, a polícia deverá iniciar a Operação Verão, que visa ter mais agentes nas praias durante a estação.

O cancelamento de todas as festas oficiais do réveillon na cidade, um dos mais famosos do mundo, foi uma decisão da Prefeitura, por conta da pandemia de Covid-19. Em seu perfil no Twitter, a prefeitura escreveu:

“CANCELADO! A #PrefeituraRIO informa que o réveillon oficial da cidade está cancelado devido ao atual cenário da Covid-19. A decisão foi tomada em respeito a todas as vítimas e em favor da segurança de todos”. O cancelamento de última hora prejudicou a rede hoteleira, que tinha 58% dos quartos de hotéis da capital fluminense já reservados para a virada de ano-novo.

Apesar do cancelamento da festa, a Polícia Militar se prepara para caso haja deslocamento da população em direção à orla. Muitos preferem passar a virada em piqueniques na areia e pulando ondas. A polícia e a Guarda Municipal irão orientar a população a não formar aglomerações, além de prevenir roubos. "O momento que vivemos exige um policiamento específico. Criminosos não respeitam lockdown", disse o major Ivan Blaz, porta-voz da corporação, ao ser procurado pela reportagem.

Na última virada, foram mobilizados em todo o estado 15 mil agentes; em Copacabana, 2 mil agentes. A corporação suspendeu as férias dos policiais para realizar o reforço, mas ainda não decidiram se os números do ano passado serão mantidos, até para a segurança da própria tropa que tem trabalho em escala na pandemia.

Já os números da Operação Verão, que é o reforço do policiamento na orla nos dias mais movimentados da estação deverá ter o mesmo efetivo, com cerca de 1.600 agentes. O reforço deverá ocorrer nas praias da Zona Sul do Rio, Niterói e Região dos Lagos. Isso porque as praias continuam lotadas mesmo com a orientação de não formar aglomerações na pandemia para evitar o contágio do coronavírus. "A Operação Verão que lançaremos precisará estar de acordo com os preceitos estabelecidos para o combate à pandemia", afirmou Blaz.

Na semana passada, o Sindicato dos Meios de Hospedagens do Rio de Janeiro revelou que 58% dos quartos de hotéis da capital fluminense já haviam sido reservados para a virada de ano-novo, um percentual 10% menor do que a média dos últimos anos.