Movimentação de pessoas no primeiro dia de Verão nas praias da zona sul do Rio. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 16:00

Rio - A Operação Lei Seca começa nesta segunda-feira a Operação Verão, com blitzes diurnas de fiscalização e conscientização nos principais acessos às praias, áreas de lazer e cachoeiras. As ações serão realizadas em toda a Região Metropolitana e Interior do estado e vão durar até o fim da estação, em março.

Na última edição da Operação Verão, que aconteceu de 16 de janeiro a 15 de março deste ano, foram realizadas 94 ações e abordados 5.527 motoristas, destes, 423 apresentavam sinais de embriaguez, o que representa 7,6% do total de abordados.



Publicidade

Durante todo o verão também serão intensificadas as ações educativas nas áreas de lazer e praias a fim de alertar a população sobre os riscos de beber e dirigir.



As blitzes noturnas continuarão acontecendo normalmente.

Blitz com novos procedimentos



As blitzes de fiscalização da Lei Seca ficaram suspensas por quase sete meses devido à pandemia da Covid 19 e retornaram no mês de Outubro, com novos procedimentos orientados pela Secretaria Estadual de Saúde para não expor a risco de contaminação os agentes e nem a população.



Neste novo modelo da blitz é feita uma triagem com o uso de etilômetro passivo, ou seja, sem necessidade de sopro e sem contato com o motorista. Sendo detectada a presença de álcool é realizada uma segunda triagem, e caso o resultado dê positivo novamente é realizado o tradicional teste do bafômetro com o bocal descartável e todos os procedimentos de higiene.



Após o uso dos aparelhos eles são higienizados com hipoclorito de sódio a 2,5% (água sanitária).



Durante a abordagem, o motorista e o policial ficam separados por uma barreira protetora de plástico transparente. Neste momento o motorista apresenta os documentos para que o agente do Detran faça imediatamente a verificação.



Em todas as blitzes são disponibilizados totens de álcool em gel com acionamento via pedal para os motoristas abordados e para os agentes que atuam na Operação.



A reorganização na estrutura da blitz da Lei Seca leva em consideração um maior distanciamento entre as pessoas. Todos os profissionais que atuam na Operação utilizam máscaras e protetor facial (face shield).