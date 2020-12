No dia 25 de dezembro, a grade horária será de domingos e feriados Divugação/Agetransp

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 13:37

Rio – Nos dias 24 e 31 de dezembro, os trens da SuperVia vão circular com a grade horária regular de sábados, das 4h45 às 21h15, com ajustes. Já no dia 25 de dezembro, a grade horária será de domingos e feriados, das 5h30 às 20h30 e em 1º de janeiro de 2021 a grade também será de domingos e feriados, com ajustes.

A operação nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de dezembro seguirá com os intervalos praticados nos dias úteis.



Os clientes devem programar seus trajetos utilizando a seção "Planeje Sua Viagem", no aplicativo da SuperVia e no site www.supervia.com.br, ou consultando o SuperVia Fone, no número 0800 726 9494 (24 horas).