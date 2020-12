Operação Verão 2021 começa nesta segunda-feira (21) Divulgação / Bombeiros

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 14:49 | Atualizado 21/12/2020 14:50

Rio - O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) começa nesta segunda-feira (21) a Operação Verão 2021, com reforço de efetivo e de equipamentos para garantir a segurança dos banhistas.

Cerca de 1,2 mil guarda-vidas da corporação vão monitorar as praias do Estado com o apoio de vinte motos aquáticas recém-adquiridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, outra novidade são as 2,5 mil placas de sinalização de perigo e os 200 totens informativos que estão sendo instalados em pontos estratégicos da orla. O material vai complementar a comunicação com os banhistas, que hoje já é feita por meio de bandeiras que alertam sobre os riscos de afogamento (baixo, médio, alto) e sobre a presença de animais marinhos na região.



"A segurança da população é nossa prioridade. O planejamento estratégico adotado pela corporação nesta época do ano tem como objetivo reforçar o atendimento e estimular a conscientização a fim de evitar afogamentos. O investimento feito na aquisição de novas embarcações e na sinalização das praias é superior a R$ 2,7 milhões", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

"É a taxa de incêndio salvando vidas. Além disso, pela primeira vez, vamos dispor de quatro aeronaves para patrulhar todo o litoral fluminense, de Campos a Paraty, todos os fins de semana, para melhorar ainda mais o tempo-resposta dos nossos socorros", finaliza coronel Monteiro.

Reforço de efetivo

Até março, cerca de 1,2 mil guarda-vidas vão se revezar na orla fluminense, garantindo um reforço de cerca de 50% no efetivo, intensificando o monitoramento das praias e o socorro às vítimas.

A força-tarefa contará, ainda, com apoio de 150 alunos do Curso de Salvamento no Mar (CSMar 2020) e do módulo de Salvamento Marítimo do Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militares Guarda-Vidas (CFSD GV 2019).

Ranking de salvamentos marítimos no Estado em 2020 (até 15 de dezembro):

3º GMAR (Copacabana) - 2275

18º GBM (Cabo Frio) - 2049

DBM 3/M (Recreio dos Bandeirantes) - 1666

4º GMAR (Itaipu) - 896

2° GMAR (Barra da Tijuca) - 827

DBM 4/M (Barra de Guaratiba) - 721

DBM 1/26 (Mambucaba) - 436

26º GBM (Paraty) - 356

DBM 2/13 (Sepetiba) - 274

2/9º GBM (Rio das Ostras) - 198

9º GBM (Macaé) - 160

1° GMAR (Botafogo) - 100

DBM 1/27 (Saquarema) - 94

DBM 2/10 (Ilha Grande) - 90

DBM 2/M (Piscinão de Ramos) - 53

DBM 3/5 (São João da Barra) - 23

5º DBM (Campos dos Goytacazes) - 9

DBM 1/M (Paquetá) - 2

Recomendações do Corpo de Bombeiros RJ para evitar afogamentos:

- Procurar sempre locais próximos aos postos de guarda-vidas;

- Respeitar as placas e/ou bandeiras de sinalização;

- Perguntar sempre ao guarda-vidas qual o local mais apropriado para tomar o banho de mar;

- Não ingerir bebidas alcoólicas e entrar no mar;

- Evitar entrar na água logo após se alimentar;

- Não entrar no mar após longa exposição ao sol, sem antes adaptar seu organismo à temperatura da água.

- Não desviar a atenção um só instante das crianças. Vale identificá-las com nome e telefone para contato;

- Caso saiba e pretenda nadar, a orientação é praticar a atividade paralelamente à areia;

- Evitar locais que são conhecidos como points de surfistas. Desta forma, é possível prevenir acidentes com pranchas.