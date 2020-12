Por O Dia

Publicado 22/12/2020 00:00

Aproveitar um happy hour em casa vai ficar ainda mais fácil e divertido. O Outback Steakhouse, que tem lojas na Zona Oeste, apresenta mais uma das suas inovações e já tem em seu delivery um kit completo para montar os drinks mais pedidos do menu do restaurante — o que promete conquistar e animar a galera.

"Criamos um box que chegará ao cliente com um copo com temas da Austrália, um flyer com QR Code que dará os direcionamentos da montagem do drink, as frutas, as essências e os destilados já porcionados. O cliente poderá fazer o mix em casa e terá um drink perfeito", explica Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

A plataforma Drinks Outback traz quatro bebidas diferentes, dois compostos pelo gin Tanqueray London Dry e dois à base de vodka Ketel One. A novidade tem como inspiração o conceito do it yourself - faça você mesmo! — e o objetivo é permitir que o cliente aproveite os drinks sem precisar sair de casa.

As opções com gin são o Passion G&T (R$ 38,90), que é composto por um bag com mix de maracujá e outro com laranja, uma garrafinha de gin Tanqueray London Dry, já com a quantidade exata para preparar o drink, e água tônica para fechar com chave de ouro e trazer toda a refrescância que a bebida pede. O outro sabor marcante é o Mango G&T (R$ 38,90), que traz um bag com mix de manga, um bag com laranja e canela, além da garrafinha com Gin Tanqueray London Dry e uma água tônica.

Os apaixonados por vodka terão o Brazilian Beach Cocktail (R$ 29,90), uma saborosa mistura de kiwis e morangos, inspirada nas famosas praias brasileiras. O kit traz um bag com mix de frutas e uma garrafinha contendo vodka Ketel One. Quem prefere ainda misturas com frutas vermelhas, também vai poder degustar a Aussie Caipiroska Frutas Vermelhas (R$ 29,90) que combina framboesa, morango e amora, enviadas em um bag contendo o mix de frutas vermelhas, e uma garrafinha de vodka Ketel One.

"A tendência do 'it yourself' é bem forte, principalmente em tempos de quarentena e delivery em que as pessoas têm muita vontade de inovar em casa, fazer mixes diferentes, testar. Por isso, estamos sempre inovando e pensando na nova jornada do cliente, que hoje está mais em casa, mas não abre mão de curtir momentos que combinem com o Outback como: diversão, quebra da rotina, celebração, etc. E entregar drink pelo delivery é diferente, pois oferecemos uma experiência divertida e surpreendente que convida o cliente para participar do processo, isso está totalmente ligado aos nossos assets de marca", finaliza.

Além das instruções de preparo, o cliente também poderá acessar, por meio de um QR Code, um vídeo que ensinará a fazer a combinação de ingredientes. Os kits estão disponíveis exclusivamente para pedidos via delivery ou para pedidos to-go, no iFood.