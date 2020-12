Beth Goulart no velório da mãe, Nicette Bruno Daniel Pinheiro/AgNews

Publicado 21/12/2020 16:14

Rio - O corpo da atriz Nicette Bruno foi cremado no Crematório da Penitência, no Caju, na Zona Portuária do Rio, na tarde desta segunda-feira. O velório da veterana seguiu os protocolos de segurança por conta da pandemia de coronavírus. Amigos e familiares se despediram da atriz em local aberto e com acesso controlado. O velório começou às 11h.

Beth Goulart, uma das filhas de Nicette, foi a primeira a chegar ao local. Em seguida, chegaram os outros filhos da atriz: Paulo Goulart Filho e Bárbara Bruno. Francoise Forton e Giuseppe Oristânio também se despediram da veterana. A família deixou o crematório por volta das 15h30.

Luto

Nicette Bruno morreu aos 87 anos, vítima de covid-19, neste domingo. A atriz estava internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, desde o dia 26 de novembro. De acordo com Beth Goulart, Nicette se resguardou por 10 meses. Em outubro, ela recebeu uma visita que estava infectada com a doença e acabou pegando o vírus.

Homenagem no Instagram

Beth Goulart fez uma homenagem emocionante para a mãe no Instagram, neste domingo. "Hoje perdemos nossa mãe, mas sabemos que todos os brasileiros também perderam um pouco desta mãe e avó de todos que a senhora representava. Estamos todos órfãos de sua presença mas estaremos sempre preenchidos por seu amor e talento. Vá em paz minha mãe, cumpriu sua missão lindamente entre nós, obrigada por tudo, te amo na dimensão da eternidade. Mande nosso beijo ao Papai", disse em vídeo.

Tony Ramos homenageia a atriz no 'Encontro'

Tony Ramos participou do "Encontro" nesta segunda-feira e falou sobre Nicette Bruno. O ator afirmou que uma das principais características de seu trabalho era a "versatilidade". O ator também contou que debatia muito com Nicette e seu marido, Paulo Goulart, sobre espiritualidade.

"A perda da Nicette é difícil, ela era uma mulher de muita fé, de muita esperança. Lamentavelmente esse vírus fez isso com a nossa querida Nicette", lamentou.