Rio - O primeiro dia de verão chegou com tudo no Rio de Janeiro. A máxima foi de 38,6°C com sensação térmica de 48,6°C, ambas registradas às 13h, na estação Irajá, Zona Norte da cidade, de acordo com o Centro de Operações Rio (COR). E, por conta do forte calor, as praias ficaram lotadas. Foi possível observar aglomerações de banhistas tanto na Zona Sul, como na Zona Oeste.

O tempo permaneceu estável na capital fluminense. Segundo o Alerta Rio, o céu ficou claro a parcialmente nublado e os ventos variaram entre fracos a moderados.

Devido à aproximação de uma frente fria no final desta tarde, áreas de instabilidade atuarão, podendo causar pancadas isoladas de chuva moderada na cidade. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva em torno de 5mm.

Nesta terça-feira, o céu ficará parcialmente nublado a nublado. Há previsão de chuva fraca a moderada em lugares isolados durante a manhã e pancadas de chuva moderada a forte a partir da tarde.

Entre a quarta-feira (23) e sexta-feira (25), após a passagem da frente fria, o transporte de umidade do oceano em direção ao continente manterá o tempo instável, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo destes dias, sendo ocasionalmente forte na quarta-feira (23).

Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva de 35mm para quarta, 25mm para quinta-feira (24) e 20mm para sexta-feira (25).



Mortes por covid no estado

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informou que registrou, até esta segunda-feira, 407.575 casos confirmados e 24.479 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, 755 novos casos e seis novas mortes foram contabilizadas. Há ainda 340 óbitos em investigação e 2.454 foram descartados. Entre os casos confirmados, 377.071 pacientes se recuperaram da doença.