Prefeitura atua no município de Magé após fortes chuvas Divulgação/Gerson Peres

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 18:55 | Atualizado 23/12/2020 18:55

O município de Magé segue em estágio de alerta, após as fortes chuvas da última terça-feira (22), em que foi registrado um índice pluviométrico de 255 milímetros, considerado de alto risco. A Defesa Civil está atuando na cidade e alerta para a possibilidade de ocorrências.



“Precisamos acionar as sirenes de nosso município. Foram acionadas as de Vila Carvalho, Buraco da Onça, Beco do Saci no 6º distrito. No 2º, Morro dos Cabritos e Morro do Sertãozinho”, contou o secretário de Defesa Civil, Miro Amorim.



O 6º distrito foi o mais atingido pelas chuvas. Pela manhã, equipes da Secretaria de Infraestrutura realizaram o trabalho de limpeza e desobstrução das ruas. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está dando suporte aos cidadãos que necessitam e conta com o telefone (21) 2633-1280 para as famílias que perderam tudo por conta da chuva.



Novos pontos de apoio para receber as famílias



Segundo Monica de Oliveira, coordenadora da Proteção Social Especial, a cidade possui estrutura para a situação adversa. “Existe no município o serviço especializado para situação de calamidade pública e emergencial, que atua diretamente nos territórios, por intermédio dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social). Temos também novos pontos de apoio, em adição aos que já tínhamos. Também existe no município a Lei do Benefício Eventual, que pode ser tanto de aluguel social quanto de cesta básica, que é concedido após a intervenção das equipes e identificação da necessidade”, explicou a coordenadora.

A Defesa Civil e a Assistência Social permanecem em alerta para prestar atendimento à população. Equipes estão em ronda por toda cidade, e o Centro de Monitoramento está recebendo ocorrências através do telefone (21) 2739-4512, ou através do Disque 199.



Confira abaixo a lista de pontos de apoio nos locais afetados pela chuva:



E. M. Profª Ruth Taldo França

Rua Othon Linch Bezerra de Mello, n° 329 - Santo Aleixo



E. M. Evanir da Silva Gago

Rua: 8 de Maio s/n° Andorinhas –Magé



E. M. Celso Goulart

Rua: Guilhermino reis, n° 121 –Rio do Ouro – Suruí



E. M. Professora Renata Franco Pereira

Rua Manoel Paulo de Farias, s/n° Lot. Paraguai- Fragoso



E. M. Professor Daniel Soares Silva

Av. automóvel Club- Jardim nazareno – Piabetá



E. M. Geralda Izaura Ferreira Telles

Av. santos Dumont, s/n° - Pq. Santana – Piabetá



C. M. Esmeralda Farias Pereira

Rua Feliciano Nascimento,121-Piabetá-Magé