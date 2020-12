Por O Dia

Publicado 24/12/2020 10:24 | Atualizado 24/12/2020 10:38

Policiais civis da 65ª DP (Magé) prenderam, nesta quarta-feira (23), um homem acusado de matar sua mulher enquanto ela dormia. O criminoso foi preso no Centro de Magé, na Baixada Fluminense. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra ele pelo crime de feminicídio.



Segundo os agentes, o casal dormia no mesmo cômodo junto com outras duas pessoas no dia do crime. O acusado pediu para uma delas tentar acordar a vítima, pois não estava conseguindo. De acordo com as investigações da 65ª DP, o laudo da necropsia indicou que a causa da morte foi asfixia, apontando que o companheiro seria um dos principais suspeitos, tendo um vista que ele, após cometer o crime, saiu para trabalhar e não voltou mais pra casa.



Os policiais afirmam ainda que, durante as investigações, foi verificado e comprovado que o relacionamento do casal passava por muitas dificuldades, principalmente por conta do ciúme extremo do homem.