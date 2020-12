Delegacia de Arraial do Cabo Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 24/12/2020 10:32 | Atualizado 24/12/2020 10:33

Rio - Policiais da 132ª DP (Arraial do Cabo) prenderam, nesta quarta-feira, um homem que agrediu e manteve uma mulher em cárcere privado durante três dias, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.



De acordo com a polícia, as investigações começaram após a vítima ser socorrida pela mãe. O homem teria trancado as portas e as janelas da casa com pregos para impedir que a mulher não fugisse.



Os dois estavam juntos há mais de cinco anos e ela era agredida verbalmente e fisicamente ao longo do relacionamento. O criminoso também fazia ameaças de que mataria ela e a sua família, caso o casamento chegasse ao fim ou se denunciado para a polícia.



Ainda segundo a Polícia Civil, foi cumprido um mandado de prisão preventiva pelos crimes de cárcere privado, lesão corporal, ameaça e injúria.