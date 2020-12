Uma mulher morreu e três ficaram feridos em acidente na Praia da Reserva Reprodução / TV Globo

Rio - Um acidente grave entre uma van e um carro deixou uma pessoa morta e três feridos, na manhã desta quinta-feira, na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na altura da Praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio. A colisão aconteceu por volta das 7h15, na pista sentido Grumari.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher morreu no local e os três feridos foram encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. A direção do hospital informou que o paciente Herberth Santos, 41 anos, passará por cirurgia ortopédica, o paciente Lucas Vanderlei, 31 anos, ficará internado para tratamento de fratura ortopédica e Patrick Gomes, 22 anos, foi atendido e liberado.

A corporação do quartel da Barra da Tijuca foi acionada. Uma faixa da via chegou a ficar interditada, por volta das 8h20, no sentido Barra da Tijuca.