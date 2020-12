Fachada da 48ª DP (Seropédica) Reprodução

Por O Dia

Policiais civis da 48ª DP (Seropédica) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (23), um homem e uma mulher que faziam parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em idosos. De acordo com as investigações, a dupla realizou um empréstimo bancário superior ao valor de R$ 33 mil em nome da vítima e buscava transferir o valor integral para a conta de uma empresa, que está em nome de um dos criminosos.



Os acusados foram flagrados pelos policiais civis momentos antes de cometerem mais um crime. No carro de um dos criminosos, a equipe encontrou um farto material que costuma ser utilizado em fraudes bancárias.



"As investigações continuam para identificar outros envolvidos e as empresas utilizadas para viabilizar as fraudes", disse o titular da 48ª DP, delegado Vinicius Miranda.



Este é o segundo caso de estelionato contra idosos registrado pela 48ª DP neste mês de dezembro. No último dia 17, os policiais prenderam uma mulher dentro de uma agência bancária, dentro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense.