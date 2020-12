Por O Dia

Publicado 28/12/2020 07:00

Este fim de ano será muito diferente em todo o mundo por conta da pandemia do coronavírus, inclusive nos municípios turísticos do Estado do Rio de Janeiro, como cidades da Região dos Lagos e da Região Serrana. Por isso, quem está pensando em viajar nestes últimas dias de 2020 deve ficar liga nas restrições dos municípios.

A Prefeitura de Búzios, por exemplo, não autorizou a realização de nenhum tipo de evento ou show. A cidade conta com barreiras sanitárias. Quem quiser entrar em Búzios precisa mostrar, a partir de um sistema de QRCode, que vai se hospedar ou frequentar bares e restaurantes do município.

Em Cabo Frio, os meios de hospedagem poderão funcionar com até 50% da sua capacidade máxima. O banho de mar está liberado, desde que sejam observadas as normas de distanciamento social e o uso de máscara. Os veículos de turismo vindos de outros municípios deverão apresentar aos integrantes das barreiras de controle o Documento de Arrecadação Municipal impresso, com o comprovante do respectivo pagamento, para poder entrar em Cabo Frio.

A Prefeitura de Araruama suspendeu a queima de fogos e as festividades de fim de ano. Os bares podem ficar abertos só até as 18h e é necessário respeitar a limitação de 50% da sua capacidade total, com distanciamento de dois metros entre as mesas.

Já em Rio das Ostras está proibido o funcionamento de bares e depósitos a partir das 20h. Os restaurantes devem funcionar com 30% da sua capacidade total. Estão suspensas as autorizações para entrada de transportes turísticos, exceto os que vêm trazendo turistas com reservas confirmadas em meio de hospedagem com cadastro no Ministério do Turismo.

Em Teresópolis está permitida a entrada de moradores, proprietários de imóveis na cidade, pessoas que trabalham no município e hóspedes com comprovante de agendamento ou reserva em hotéis e pousadas. Os três parques com sede na cidade estão abertos para visitação, com as devidas restrições de número de pessoas, entre outras medidas.

Já a Prefeitura de Petrópolis informou que suas barreiras sanitárias estão em operação nas entradas da cidade. Pessoas com sinais claros de síndromes gripais ou febre acima de 37,8 graus serão orientadas a voltar aos municípios de origem.